Concert nomade en campagne genevoise – Un quatuor et des vélos pour une balade verte Le Quatuor Terpsycordes invite à une déambulation à la campagne en quatre étapes et cinq instants musicaux. Rocco Zacheo

Le Quatuor Terpsycordes est né à Genève en 1997. NICOLAS DUPRAZ

On ne finit plus de fêter le quart de siècle de la naissance du Quatuor Terpsycordes, et c’est tant mieux ainsi, puisque chacun des nombreux événements qui marquent cette saison jubilaire plongent dans un insolite rafraîchissant. Constat qu’on renouvelle avec la proposition à venir, où il sera question d’enfourcher nos bicycles, de chauffer quelque peu nos mollets et de goûter à des pauses musicales bien méritées.

Périple de 18 km

Étiqueté d’un parlant «Terpsy’roule», le périple est à consommer le jour du Jeûne genevois, qui se prête on ne peut mieux aux escapades loin de la ville. Rendez-vous est donc fixé à 10 h à la mairie de Russin, au cœur même du Mandement. C’est depuis là que la clique du premier violon Girolamo Bottiglieri donnera le départ et le tempo au peloton, dans un parcours de 18 km qui traversera vignobles et terres paysannes. Du bucolique plein les yeux, donc. Mais aussi du raisonnablement vallonné bon pour les jambes, dans un effort cumulé d’environ une heure et demie.

Les ravitaillements pour les oreilles sont prévus dès le départ à Russin, puis à la chapelle de Malval, première halte, et encore à Dardagny, Cartigny. Enfin lors de l’ultime escale à Signal de Bernex. Pour éviter coups de fringales et déshydratation, les quatre archets conseillent aux suiveurs de prévoir un pique-nique.

