Lettre du jour – Comprenne qui pourra ! Courrier des lecteurs

keystone

Meyrin, 24 décembre

Ce jour de Noël, j’apprends que je ne pourrai pas pratiquer mon sport favori, le tennis, pour un nouveau mois.

Merci au Conseil fédéral de me mettre à l’abri des coups de raquettes de mes adversaires et de leurs nombreux postillons au filet qui auraient pu m’amener aux soins intensifs saturés pendant cette période difficile.

Pendant ce temps les skieurs s’ébattent joyeusement sur les pistes en faisant attention de ne pas trop se casser, se faufilent dans les queues et s’entassent dans les bennes, mais pas trop serrés si possible, avec des masques en tissu car les bons font trop de buée. Que des entorses et des fractures simples, s.v.p., sinon les hôpitaux ne pourront pas suivre! On peut même choisir son canton si on veut continuer à boire des coups sur la piste. Y aurait-il des surplus à liquider du côté vaudois?

Le jeudi, nos experts disent à la télévision que le virus anglais n’est pas dangereux mais, le lundi suivant, les aéroports britanniques sont fermés en ayant laissé les skieurs de ce pays se répandre dans nos stations pendant le week-end. Les hôtels étaient-ils assez remplis?

L’association suisse de tennis crie décidément moins fort que les lobbys du tourisme valaisan et vaudois.

Je faisais partie des admirateurs de M. Berset lors de la première vague mais, en ce moment, on se demande si le pilote a encore une boussole. Bravo à M. Darbellay pour sa capacité à lui avoir fait perdre le nord et bonne année.

Alain Lironi