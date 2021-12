Tarifs inégaux – Comprendre les variations du prix de l’essence relève du défi Les automobilistes suisses peuvent payer leur carburant jusqu’à 20 centimes plus cher selon où ils habitent. Plusieurs facteurs expliquent ces différences face aux tarifs à la pompe. Julien Culet

Prix relevés les 22 et 23 décembre (de g. à dr.) à Boncourt (Station Jubin), à Genève (Shell) et au relais autoroutier de La Côte (Socar). Keystone/Caro/Jandke, DR

Les automobilistes romands ne sont pas tous égaux. En fonction de l’endroit où ils passent à la pompe, les tarifs de l’essence varient fortement… jusqu’à une vingtaine de centimes par litre. Sur un plein, la différence est donc notable. Cette semaine, nous avons relevé le prix de l’essence sans-plomb 95 et du diesel aux quatre coins de la Suisse romande. Sans prétendre être exhaustif, l’écart le plus important a été noté entre Bienne (BE), où le litre d’essence coûtait 1 fr. 71, et le relais autoroutier de La Côte (VD), où il s’écoulait à 1 fr. 85.