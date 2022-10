Théâtre Pitoëff – Comprendre les dérives du monde en relisant «La République» de Platon Rompu au théâtre philosophique, José Lillo démontre avec brio que le dialogue vieux de 2500 ans éclaire toujours nos impasses. L’effort demandé vaut largement la chandelle! Katia Berger

Felipe Castro en modérateur, François-Xavier Fernandez-Cavada en Socrate et Hélène Hudovernik en politicienne sur l’estrade d’un cycle de conférences universitaires. CAROLE FAVRE

Sur la chaire du Pitoëff, le colloque a déjà eu lieu. Le symposium est terminé, on range ses notes. L’Académie des sciences politiques conclut son cycle de conférences sur le thème «Philosophie, politique, citoyenneté» en passant aux rituelles questions de l’assistance. Les intervenants prêts au débat sont assis en rang face à la salle (Christian Gregori, Hélène Hudovernik, Jean-Alexandre Blanchet et Guillaume Chenevière en costards), de part et d’autre de tables basses surmontées d’une bouteille d’eau. Le micro circule de main en main sous le contrôle du modérateur (Felipe Castro), il ira sous peu se balader du côté des gradins.

C’est depuis son fauteuil que Socrate prend ainsi la parole, en membre de l’assemblée démocratique dont chaque spectateur fait partie avec lui. Il ferraillera avec les Céphale, Polémarque, Thrasymaque ou encore Glaucon – des puissants issus de la classe politique – en prenant l’apparence tour à tour de quatre avatars répondant à la parité de genre (José Lillo, François-Xavier Fernandez-Cavada, Charlotte Filou et Mariama Sylla en habits de ville), histoire de marquer la représentativité populaire du philosophe.

En clôture d’un congrès, l’heure est aux questions du public, parmi lequel s’exprimera nul autre que Socrate (photo de répétition). CAROLE FAVRE

La discussion abordera tout l’éventail des thèmes qui agitent la société contemporaine – de la décroissance à l’égalité hommes-femmes, de la justice pour tous à l’éducation, du profit d’une minorité à l’avènement de la tyrannie, de la valeur de l’argent à l’âgisme, du poids de l’opinion générale à l’expansion militaire. Elle entraînera son lot d’explications didactiques et de raisonnements pointus. Elle inclura la fameuse allégorie de la caverne, qui n’est pas de la tarte. Il faudra s’accrocher par moments, ne pas relâcher l’attention.

«En changeant une seule chose, la Cité entière pourrait se transformer.» Socrate, via Platon puis José Lillo

Or la concentration exigée deux heures durant ne se solde pas seulement par l’apologie de cette critique antique d’une démocratie en tout temps tentée par la démagogie. Elle donne accès, hic et nunc, à un débat public exemplaire, tel qu’il propose une solution aux pires maux guettant la Cité. «En changeant une seule chose, la Cité entière pourrait se transformer», dit Socrate l’utopiste: défense et illustration.

Christian Gregori (au fond à g.) est Thrasymaque, un élu de droite peu sensible aux arguments de Socrate (François-Xavier Fernandez-Cavada, au premier plan), à qui le médiateur Felipe Costa vient de passer un micro. CAROLE FAVRE

Comme il a été bien inspiré, José Lillo, de transposer à la scène ce monument de la pensée dialectique, après s’être attaqué en 2013 au «Gorgias» du même Platon, mais aussi, à plusieurs reprises, à la «Troisième nuit de Walpurgis» de Karl Kraus, ainsi qu’au «Huis clos» de Sartre en 2020. À Genève, on n’a guère metteur en scène mieux habilité à agencer pareils matches de ping-pong. Fasciné par la rhétorique, l’homme sait préserver la joute verbale de sa vanité intrinsèque, surtout quand il s’appuie sur des comédiens et comédiennes aussi engagés que ceux qui l’entourent ici.

On regrettera peut-être d’autant plus l’épilogue abrupt du spectacle. Au lieu de boucler la boucle en retournant à son dispositif initial – au lieu de donner une conclusion à sa conclusion de conférence –, la mise en scène interrompt «La République de Platon» en plein vol, sur un propos qui ne comporte d’ailleurs aucune chute. À l’oreille des nombreux collégiens présents chaque soir dans la salle, gageons qu’une fin plus maîtrisée rendrait la démonstration encore plus mémorable.

