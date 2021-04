Lettre du jour – Compost urbain Opinion Courrier des lecteurs

Magali Girardin

Genève, 20 avril

J’ai lu avec intérêt vos articles sur le potentiel des cours en ville comme (futurs) espaces de nature en ville, et celui sur la production de légumes en Vieille-Ville, deux initiatives bienvenues pour sensibiliser les citadins au potentiel «nature» de la ville.

Sensibiliser les citadins aux enjeux de la production alimentaire a fait ses preuves. On le sait, la montée en puissance de préoccupations en lien avec l’environnement et le «manger sain» va de pair avec une demande croissante pour le jardinage en ville, pour l’agriculture de proximité et la consommation de produits locaux. Permettre aux citadins d’observer les saisons de jardinage ne peut que renforcer la prise de conscience des rythmes des saisons et de la nature.

Il serait dès lors assez cohérent de pousser la logique au stade suivant de la réflexion: dans quoi les légumes poussent-ils naturellement? Beaucoup de jardiniers urbains se rendent hors de la ville pour se procurer le terreau dans lequel ils font pousser leurs légumes, fleurs, fruits et herbes. Plutôt que de remplacer ce terreau par des fibres de coco, pourquoi ne pas le remplacer simplement par la ressource que nous produisons tous les jours: le compost fait à partir de nos déchets de cuisine.

Nous avons la chance de vivre dans une ville et un canton qui facilitent le tri des déchets organiques et leur compostage. Or celui-ci se fait à 8 km du centre-ville, alors que nous pourrions plus avantageusement le valoriser sur place. Il existe déjà plusieurs points de composts collectifs de proximité en Ville de Genève.

L’un d’entre eux, auquel une quarantaine de ménages participent, permet de détourner chaque année près de deux tonnes de déchets alimentaires des poubelles publiques. En laissant ces déchets se transformer sur place en ressource, ils servent à alimenter la production de légumes du potager voisin.

Ainsi valoriser nos déchets urbains et les utiliser comme intrant de base pour la production d’aliments en ville permet d’économiser de l’argent aux caisses publiques, tout en faisant un pas de plus vers la sensibilisation des citadins aux cycles de la nature et à la réduction des déchets alimentaires.

Caroline Dommen

