Genève dans la presse étrangère – Compensation financière, «ni un coût ni un pactole» Côté Genevois français, on souligne qu’un actif sur trois vit dans le Pôle métropolitain et que Genève conserve près de 700 millions de francs des impôts à la source des frontaliers. Olivier Bot

Le conseiller d’État Antonio Hodgers avec Christian Dupessey, maire d’Annemasse et président du Pôle métropolitain du Genevois français, à la frontière. Steeve Iuncker-Gomez

Dans le «Pays gessien», hebdomadaire du Pays de Gex, il était question récemment de la compensation financière versée par Genève aux communes de l’Ain et de Haute-Savoie, soit une somme de 326 millions de francs (en progression de +3,4% par rapport à 2020). Dans un communiqué, Christian Dupessey, président du Pôle métropolitain du Genevois français, récusait le terme de «pactole» car cela vient compenser «les charges et équipements nécessaires dans le Genevois français puisque plus d’un actif sur trois travaillant dans le canton de Genève vit en France voisine». Il relevait aussi que le nombre de demandeurs d’emploi ayant travaillé en Suisse a progressé de 27% en un an (dû à la récession Covid aussi). Le président du Groupement frontalier va plus loin et note que plus d’un milliard de francs est prélevé à la source sur des frontaliers et que Genève conserve donc près de 700 millions.

L’ouverture d’une représentation kurde à Genève met la Turquie en colère

Sur trt.net.tr, un site d’information turc, on apprend que le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires de la Suisse à Ankara et lui a remis une note de protestation contre «l’ouverture d’une représentation à Genève du parti kurde PKK», considéré par Ankara et l’UE comme une organisation terroriste. La représentation en question s’intitule «Représentation du gouvernement autonome du nord et de l’est de la Syrie».

Le ministère turc des Affaires étrangères a demandé des explications aux autorités suisses concernant cette ouverture et écrit dans un communiqué: «Des tentatives antérieures ont également été faites à cet égard auprès des autorités suisses, il est rappelé qu’il s’agit d’une organisation terroriste sanglante qui tente de gagner en légitimité en prenant la forme d’associations ou d’ONG et qu’il doit être mis un terme immédiatement à cette propagande terroriste. Nous rappelons à ceux qui enlacent les organisations terroristes qu’ils peuvent un jour devenir eux-mêmes la cible de ces dernières…»

