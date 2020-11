Première vague – Communes et villes, la facture du Covid Pour les petites municipalités, les économies réalisées compensent souvent les dépenses supplémentaires. Pour les villes, le coût est plus important. Céline Garcin

L’exonération des redevances liées à l’occupation du domaine public, comme ici les terrasses, pèse sur les finances municipales. Keystone/Salvatore di Nolfi

Combien a coûté la première vague d’épidémie de Covid-19 aux collectivités publiques? Huit mois après le début des mesures pour endiguer la propagation du virus, plusieurs communes articulent des chiffres. Toutes les mairies ne comptabilisent pas leurs dépenses de la même manière. Mais, globalement, les petites municipalités s’en sortent mieux que les grandes.

Sans surprise, la Ville de Genève est la commune qui enregistre le plus de dépenses. Entre mars et fin septembre, elle a totalisé 22,4 millions de frais supplémentaires. Selon ses estimations, ce montant pourrait plus que doubler d’ici à la fin d’année, représentant alors une augmentation de 4% des charges par rapport aux comptes 2019, et ce sans compter les mesures liées à la 2e vague. «Sur un budget de 1,2milliard, ce n’est pas anodin, mais ce sont des dépenses auxquelles nous pouvons et devons faire face, commente Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé des Finances. Cette crise a montré que les villes sont en première ligne pour agir. La pandémie a notamment touché de plein fouet des personnes déjà fragilisées.»