Qatar 2022 – Commentaire: un nouveau départ pour la Suisse de Yakin? La Suisse était pleine de certitudes il y a quinze mois. Sous Murat Yakin, l’équipe a régressé au niveau du jeu, de la confiance et de la cohésion. Daniel Visentini

Murat Yakin a quelques mois pour remettre sur pied une Suisse joueuse, forte moralement et soudée. KEYSTONE

Il y a quinze mois, Murat Yakin a hérité d’une équipe de Suisse qui sortait d’un Euro en ayant atteint les quarts de finale, après avoir éliminé une France championne du monde et ne s’être inclinée qu’aux tirs au but contre l’Espagne, qui plus est en terminant héroïquement à dix.