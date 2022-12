Familles – Comment vivait une famille genevoise au temps de l’Escalade Près de soixante heures d’école pour les garçons, aucune pour les filles. On mange mal, enfants et parents dorment dans les mêmes lits, alors que la cité est plongée dans la pénombre. Xavier Lafargue

Avec ce dessin d’Edouard Elzingre illustrant les épidémies de peste à Genève (paru dans le livre «Le siècle de la Réforme à Genève»), on peut se faire une idée de la Cité de Calvin aux XVI e et XVII e siècles. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

L’Escalade, on en connaît presque par cœur les événements. Mais au-delà de la bataille contre les Savoyards, c’est un combat au jour le jour auquel sont soumis les Genevois, petits et grands, des XVIe et XVIIe siècles. Pour manger, travailler, s’instruire et plus simplement pour vivre, à une époque où la moitié des enfants n’atteint pas l’âge adulte. Un quart meurt même avant 1 an…