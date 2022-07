Appel à projets – Comment Vernier veut doper l’accès à la culture Une nouvelle mesure doit permettre de démocratiser des projets en incluant des personnes éloignées de l’offre culturelle traditionnelle. Laurence Bezaguet

Gian-Reto Agramunt, maire de Vernier et responsable de la Culture et de la Communication. MAGALI GIRARDIN



Tout le monde ne peut pas pleinement participer à la vie culturelle qui l’entoure, souvent pour des raisons sociales et financières. La Ville de Vernier souhaite y remédier dès cet automne grâce à une nouvelle mesure destinée à soutenir des projets participatifs incluant notamment des personnes éloignées de l’offre culturelle traditionnelle.

«En favorisant les échanges, la culture s’avère un puissant facteur de cohésion et renforce le sentiment d’appartenance. En ce sens, elle est un levier important pour réduire les inégalités sociales», souligne la 2e Ville du canton dans un communiqué de presse. Et de proposer le «Fonds d’accès Culture» pour démocratiser l’accès à la culture et aux pratiques des arts.

«Pour faciliter l’accès à l’offre culturelle, nous devons travailler sur les freins qui empêchent certains publics de franchir la porte des institutions; cela implique d’aller à leur rencontre et de les intégrer à la démarche», estime le maire Gian-Reto Agramunt, responsable de la Culture et de la Communication.

Favoriser des synergies

Le Fonds d’accès Culture entend justement appuyer les synergies entre la population et le milieu artistique professionnel. «Un des enjeux est de développer l’expérience culturelle citoyenne sur le territoire communal à travers des passerelles entre les organismes culturels, les associations locales et des publics diversifiés, plus particulièrement des publics peu familiers de l’offre culturelle traditionnelle», détaille Myriam Jakir Duran, cheffe du Service de la culture et de la communication.

Un appel à projets est ainsi soumis aux institutions, associations et acteurs culturels du canton qui voudraient développer des actions sur le territoire verniolan. Un montant de 20’000 francs est prévu pour réaliser deux à trois projets dès cet automne. Les dossiers peuvent être envoyés au service de la culture et de la communication d’ici au 19 septembre.

Conditions générales de participation disponibles sur www.vernier.ch/acces-culture

