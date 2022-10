Enjeux politiques et sociaux – Comment venir en aide aux métiers de la culture? Les rémunérations des artistes et leur statut font débat. La Ville de Genève publie un rapport sur ces problématiques multiples et complexes. Philippe Muri

Magistrat chargé de la Culture en Ville de Genève, Sami Kanaan est à l’origine du rapport. LUCIEN FORTUNATI

Pas facile, la vie d’artiste. Les métiers de la culture restent fréquemment associés à des statuts précaires. Il en va de même de leurs rémunérations, à la fois faibles et instables. La crise sanitaire due au Covid et la fermeture des lieux culturels qu’elle a engendrée ont mis cette situation en exergue.

Que faire? À défaut de trouver la solution miracle, la Ville de Genève publie un rapport sur ces problématiques multiples et complexes. Objectif: établir un état des lieux de ces situations et enjeux, mais aussi poursuivre les actions déjà engagées autour de trois axes stratégiques.

Pour mieux comprendre et envisager les enjeux politiques, économiques et sociaux, aussi bien sur un plan local que cantonal ou fédéral, un rapport a été rédigé au premier trimestre 2021, puis actualisé à l’été 2022. «Agir est urgent, à tous les niveaux», conclut ce document initié par Sami Kanaan, magistrat chargé de la Culture en Ville de Genève.

Diplômes de haut niveau

«Il ne s’agit pas d’augmenter les rémunérations à la marge, mais de changer la perception de l’activité artistique pour la considérer comme un véritable travail», souligne le rapport. Alors que les artistes disposent souvent de diplômes de haut niveau, les barèmes les plus ambitieux proposent un salaire avoisinant souvent les 4500 à 5000 francs mensuels, alors que le salaire minimum genevois se situe aux alentours des 4000 francs, et que le revenu médian dépasse les 7000 francs.

Différentes pistes de travail sont envisagées. Parmi celles-ci, l’accompagnement des services et institutions de la Ville pour répondre aux différents enjeux: mise à disposition de documents de sensibilisation et de référence, tels que les barèmes de rémunération établis par les branches; fiche d’aide à la décision lors de l’engagement d’artistes; contrats-types dès fin 2022; formations internes courant 2023; identification d’une personne spécifiquement dédiée à ces problématiques d’ici à la fin de 2023, etc.

Amélioration de la formation

Le rapport préconise aussi l’appui à des actions coordonnées avec les autres échelons publics (OCAS, OFAS, OCAI, mandat de réflexion conjointe avec le canton de Genève sur un dispositif d’incitation aux rémunérations, etc.). Il souligne enfin le renforcement de la capacité d’action des milieux culturels. Comment? Grâce au soutien aux faîtières et associations professionnelles, à l’amélioration de la formation sur ces enjeux au sein des écoles professionnelles et à l’amélioration de la communication sur l’attribution des fonds.

