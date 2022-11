La question verte – Comment utiliser son e-vélo sans gaspiller de l’énergie? En cette période de crise énergétique, voici quelques astuces pour que le vélo électrique consomme le moins possible. Namya Bourban

Opter pour la mobilité verte sans pour autant suer comme un bœuf à la moindre montée n’est désormais plus une nouveauté, comme en témoigne l’essor des vélos électriques. Et qui dit électrique, dit batteries. Et c’est à ce niveau-là que l’on consomme de l’énergie en faisant chauffer le chargeur. Mais comment faire pour dépenser le moins possible et les préserver au mieux?