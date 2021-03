Détection du virus – Comment un test Covid positif peut ruiner vos vacances Les dépistages de routine détectent parfois des traces du virus chez des personnes qui ne sont plus contagieuses. Ces cas soulèvent de nombreuses questions. Caroline Zuercher

Pour certains, les vacances s’arrêtent avant même d’arriver à l’aéroport… Yvain Genevay

Le 25 janvier, Elena devait effectuer un test PCR du Covid-19 avant de partir en vacances à Dubaï. Elle s’est rendue le cœur léger à son rendez-vous. Patatras! Un jour plus tard, un résultat positif a anéanti ses rêves de soleil. «Je n’avais aucun symptôme, raconte la coiffeuse. J’ai appelé le laboratoire, qui m’a expliqué en allemand que c’était un petit Covid.» Un deuxième test a confirmé la sentence. À la place de Dubaï, Elena a donc passé dix jours en isolement à la maison. «Je n’ai jamais été malade, alors j’ai fait du ménage…»

A-t-elle eu un Covid asymptomatique? Ou ce rhume qui l’a dérangée en décembre était-il plus que ce qu’elle a cru? Elena ne le saura probablement jamais. Selon Valérie D’Acremont, infectiologue à Unisanté et professeure à l’Université de Lausanne, plusieurs hypothèses sont possibles. La plus probable est que le test a détecté des restes d’une vieille infection. Il pourrait aussi s’agir d’un cas asymptomatique ou d’un faux positif de laboratoire. Sans avoir les résultats détaillés de l’analyse, elle ne peut toutefois pas trancher.