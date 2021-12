Bâle attendu ce dimanche à la Praille – Comment un Servette éteint a retrouvé la lumière Trois victoires de suite, dont celle de samedi dernier à Berne: les Grenat respirent après deux mois en apnée. Gros test dimanche. Daniel Visentini

Magie du geste parfait: Imeri inscrit le coup franc de la victoire à Berne. Il est l’un des grands artisans du réveil de Servette. KEYSTONE

Il y a un peu plus d’un mois, Servette venait de concéder une sixième défaite d’affilée (cinq en championnat, une en Coupe). C’était le temps de la tourmente, une crise qui taisait son nom. Aujourd’hui, après une pause internationale et trois succès de suite, ce Servette qui a passé deux mois en apnée respire à nouveau à pleins poumons. Miracle de la résurrection?

Il faut nuancer. Entre le Servette d’hier et celui d’aujourd’hui il y a des différences, c’est vrai. Mais dans le ciel grenat, l’enfer d’avant était-il si infernal et le paradis de maintenant est-il vraiment paradisiaque? «Ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole», chantait Jacques Brel pour relativiser dans les deux sens sa «performance» et cela va bien à Servette aussi.