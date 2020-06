Précarité – Comment un Genevois vit avec 10 francs par jour Un député MCG veut forcer l’État à engager des travailleurs de plus de 50 ans. Laurence Bezaguet Grobet

Image d’illustration. DR

Considérant que le monde du travail exclut les personnes de plus de 50 ans et que la crise du coronavirus va accroître ce phénomène, le député MCG François Baertschi vient de déposer une motion intitulée «Obligeons l’État de Genève à engager un pourcentage de travailleuses et travailleurs de plus de 50 ans.»