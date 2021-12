Histoire d’une découverte – Comment un daguerréotype a permis de dissiper le mystère Un cliché a rendu possible l’identification de huit vases antiques conservés au MAH comme ayant appartenu au mécène genevois Jean-Gabriel Eynard. Pascale Zimmermann Corpataux

Jean-Gabriel Eynard a pris ce daguerréotype montrant sa collection de vases antiques entre 1850 et 1855. Ancienne collection Michel Auer Achat/© J. Paul Getty Museum, Los Angeles

L’histoire commence dans les réserves du Musée d’art et d’histoire (MAH), où dorment huit vases antiques datant du IVe siècle av. J.-C. On sait d’eux qu’ils sont d’origine italiote – un peuple vivant en Italie du Sud et ayant perpétué la culture et la langue grecques à Rome – mais la suite de leur destin est un mystère pour les spécialistes.

Fin 2019, Béatrice Blandin, conservatrice du département Archéologie au MAH, attaque la préparation de l’exposition qui, dès octobre 2021, commémorera le bicentenaire de la déclaration d’indépendance grecque sous l’intitulé «Genève et la Grèce. Une amitié au service de l’indépendance». Elle se penche sur la vie du couple de mécènes genevois épris de culture classique que forment Anna et Jean-Gabriel Eynard. Amis intimes du premier président de la Grèce, Jean Capodistrias, ils vivaient dans un décor inspiré par l’Antiquité.