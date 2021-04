Les cours genevoises - Épisode 3 – Comment trouver fraîcheur et convivialité au fond des cours Il y a des recettes pour rafraîchir la ville. Il y a aussi des petits riens qui améliorent le confort des habitants. Christian Bernet

Genève, le 23.04.2021. Au cœur de la vieille ville, la cour de la Maison Tavel. Steeve Iuncker-Gomez

Une petite cour dans la Vieille-Ville, à l’ombre de la Maison Tavel. Elle est pour l’heure recouverte de bitume, à peine agrémentée d’un arbre et de banals bacs à plantes. Demain, elle aura un tout autre visage. Le Canton, propriétaire des lieux, a décidé de la réaménager et, surtout, de la verdir.

Le bitume sera remplacé par de la terre battue sur laquelle on laissera faire la nature. On plantera aussi des essences locales. Bouleaux, sorbiers, fusains et troènes devraient bientôt prospérer. Les employés pourront continuer à profiter du lieu, mais ils le partageront avec les abeilles sauvages (elles ne piquent pas), voire les martinets ou les chauves-souris.