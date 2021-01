Réseaux sociaux – Comment TikTok dicte les tendances beauté La popularité du réseau social a explosé en 2020. Ses challenges passionnent des millions d’utilisateurs et génèrent des nouveaux trends chaque jour, y compris en cosmétique. Valérie Fournier

Se maquiller en une minute, obtenir des ondulations dans ses cheveux avec des chaussettes ou tester LE dernier produit viral, la plateforme d’échange de vidéos promet des heures et des heures d’expérimentations dans un esprit totalement décomplexé. Averie Woodard / Unsplash

Il y a eu ce temps béni d’avant 2007 où les réseaux sociaux n’existaient pas (sauf MySpace, pour les geeks). Treize ans plus tard, ils ont pris tellement d’ampleur qu’on peut difficilement s’imaginer vivre sans eux… et qu’il devient compliqué de rester à la page tant cet univers évolue rapidement. Ainsi, 2020 et ses longs mois de confinement ont marqué l’avènement de TikTok, qui chamboule une fois de plus toutes les règles.

À moins d’avoir habité surMars, vous avez forcément entendu parler de cette appli de vidéos très courtes (3 à 60 secondes), dont la propriété chinoise a suscité la polémique, notamment aux États-Unis, pour son manque de transparence dans la collecte des données. Elle a été téléchargée 2 milliards de fois et compte 8 00 millions d’utilisateurs actifs par mois. Très populaire en Asie, elle l’est aussi chez nous, devançant Instagram chez les moins de 26 ans en Suisse, selon l’agence Havas.