Saint-Valentin – Comment s’y prendre pour draguer en 2023? À l’occasion de la fête des amoureux, nous avons demandé à trois personnes qui aident les autres à séduire de nous livrer leurs conseils. Catherine Cochard

Nécessaire et non négociable, le consentement peut être sexy. Getty Images

Comment faire pour aborder l’autre quand on est timide, qu’on craint de prendre un râteau et après #MeToo, quand on ne sait plus très bien quelles sont les règles de galanterie qui restent de mise et celles à prohiber? Pour répondre à ces innombrables questions, nous avons contacté trois intervenants – Brenda Boukris, David Saltiel et Camille Béziane – qui prodiguent leurs conseils de drague lors d’ateliers ou sur les réseaux sociaux.