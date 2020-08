Politique – Comment survivre? Le problème de Pierre Maudet Sans parti, l’avenir du magistrat est en cause. En politique, les indépendants n’ont pas la vie facile. Marc Bretton

Pierre Maudet. L’ex-PLR n’aura pas la tâche facile. Sabina Bobst

Pierre Maudet siégera désormais en indépendant au sein du Conseil d’État. Est-ce la fin politique du magistrat? Pas forcément, mais c’est un affaiblissement certain. Ses soutiens ne s’y trompent pas et envisagent déjà la création d’un parti «si le PLR continue à se soviétiser, à ne plus représenter personne et à perdre toutes les élections […]».