Le casse-tête de la mode éthique – Comment s’habiller de manière responsable? On a testé pour vous Près de 20% du coton mondial vient de la région des Ouïghours, réduits au travail forcé par le régime chinois. Cette réalité est tue par les enseignes de fast-fashion et autres grandes marques. Virée shopping et enquête en boutiques. Marie Maurisse

Des stagiaires musulmans travaillent dans une usine de confection du centre d'enseignement et de formation professionnels de Hotan à Hotan, Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Image tirée d’un reportage diffusé par la télévision chinoise. KEYSTONE

Quand le mercure dépasse les 30 degrés et que les magasins affichent -30%, c’est qu’il est temps d’aller m’acheter une robe. J’entre chez Zara, rue du Pont à Lausanne, et flashe sur une longue chemise verte à motifs fleuris blancs, que l’on noue à la taille par une cordelette. Parfaite, car elle n’est pas trop courte pour aller travailler, et pas trop épaisse en cas de canicule. Je l’attrape par le cintre pour aller l’essayer. Mais en lisant l’étiquette, je vois qu’il est écrit: «Made in China».