Super League de football – Comment Servette gère ses ambitions avant la reprise Jérémy Frick, gardien et leader de l’équipe genevoise, fait le point au lendemain du dernier match amical contre Marseille. Il évoque l’Europe et la Super League. Daniel Visentini

Jérémy Frick, prêt pour la reprise. En Conférence League à Molde d’abord, puis à Tourbillon contre Sion. ÉRIC LAFARGUE

C’est le moment où les certitudes de la préparation foncière et technique vont se confronter à la réalité de la compétition. À partir du 22 juillet, quatre matches en dix jours pour ce Servette FC toujours ambitieux: l’aller-retour contre les Norvégiens de Molde (22 et 29 juillet) en Conférence League, et deux rencontres de Super League, dont le derby à Sion pour la reprise (25 juillet). Pas le temps de souffler, l’immédiateté de la performance suppose des Grenat prêts à batailler.

«Nous avons bien travaillé et l’ambiance dans le groupe est excellente.» Jérémy Frick, gardien du Servette FC