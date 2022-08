Un équipement clé – Comment se sentir bien dans ses chaussettes Souvent sous-estimé, le choix de la bonne chaussette est pourtant crucial, autant en termes de performance que de confort. Florian Müller

Souvent négligées, les chaussettes ont pourtant un rôle important à jouer dans les performances sportives. GETTY IMAGES

Rien ne sert de courir, il s’agit de partir bien chaussé. Si vous avez passé des heures à consulter les études comparatives de godasses de course, histoire d’être certain d’opter pour la bonne paire, vos efforts pourraient être réduits en cloques à la faveur d’une négligence ô combien coupable: vos chaussettes. Ce ne sont certes que de vulgaires sous-vêtements, or ils font le lien entre le pied et la chaussure, dans une filiation intime et inextricable.