Réponse d’un expert – Comment savoir si ma mère est devenue dépendante à l’alcool? Deux fois par mois, un ou une médecin des Hôpitaux universitaires de Genève traite d’une question médicale concernant des problématiques liées à la santé et à la famille. Dr Thierry Favrod-Coune, médecin adjoint au Service de médecine de premier recours, HUG

Dans notre société, la consommation d’alcool a tendance à être banalisée. Boire un verre est considéré comme une source de plaisir. Certaines personnes pourtant ne parviennent pas à réguler leur consommation et boivent à l’excès. En Europe, on estime que 15 à 20% de la population boit trop et que 5% présente un alcoolisme. Plus du trois quarts de ces personnes ne sont pas prises en charge par un médecin.

La dépendance à l’alcool est une problématique insidieuse. Elle se met en place petit à petit et peut longtemps passer inaperçue. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la consommation d’alcool devient excessive au-delà de deux verres par jour pour un homme et d’un verre pour une femme, ou si la personne ne parvient pas à s’abstenir de boire au moins deux jours par semaine.

Ces personnes ont davantage de risques de développer un cancer, une maladie cardiovasculaire, de l’hypertension, une cirrhose ou encore des troubles psychiques. Elles ont souvent peu conscience de leur excès et peuvent rapidement basculer dans l’alcoolisme, notamment en cas de perte d’emploi ou de deuil. Il est alors important de les aider avant que la dépendance ne s’installe.

Six symptômes

On considère qu’une personne est alcoolique lorsqu’elle présente au moins trois des six symptômes suivants: elle ressent une envie compulsive de boire et augmente régulièrement les doses ingérées. Elle éprouve un manque si elle ne boit pas, et poursuit sa consommation même si elle présente une maladie ou malgré les effets négatifs qu’elle ressent. Elle perd souvent le contrôle de sa consommation et commence à diminuer le nombre de ses activités habituelles au profit de la boisson.

Si vous pensez que votre mère boit trop ou est devenue dépendante, nous vous conseillons dans un premier temps de lui en parler avec bienveillance et sans jugement. Puis, si possible, de l’amener à consulter un médecin, par exemple auprès du Service des dépendances des HUG.

