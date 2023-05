Faire d’abord du tri dans ses affaires permet de faciliter le nettoyage ensuite. GETTY IMAGES

Avec les beaux jours qui arrivent, c’est l’occasion de faire un grand et bon ménage de printemps.

Mais pourquoi au printemps? C’est une pratique qui remonte aux origines du monde agricole. Elle indique le moment de vider et de nettoyer les caves et greniers pour faire place aux nouvelles récoltes.

Il est plus agréable d’avoir une maison propre. Nous pouvons rappeler quelques préceptes de feng shui: la cave représente votre passé, le grenier votre avenir, l’entrée vos rapports avec autrui, le séjour votre cœur, la cuisine votre ventre, le sol vos finances, les armoires votre corps, la chambre votre intimité et le garage votre mobilité. Pour commencer votre grand ménage de printemps, visualisez chacune de ces pièces et le domaine de votre vie en question.

Il existe des astuces pour nettoyer votre domicile de la meilleure des manières. Conseils.

Faites du tri en amont

Avant de commencer à tout nettoyer, faites de la place dans les armoires, dans les papiers, etc. Cela vous permettra de nettoyer plus en profondeur et de vous redonner de l’espace.



Notez que vous pouvez procéder par exemple un week-end par pièce, afin de ne pas vous épuiser et donc de ne pas vous démotiver.

Organisez-vous bien avant de vous lancer

Faites une liste de ce que vous souhaitez faire et une autre liste des besoins de matériel: sacs-poubelles, paires de gants en plastique, un aspirateur avec les différents embouts afin d’aller dans tous les recoins, des éponges, des chiffons, un balai, un seau, etc. Pensez aussi aux produits: soit vos produits habituels ou les classiques vinaigre blanc et bicarbonate. Comme ça, vous ne serez pas ralenti s’il vous manque quelque chose dans votre grand nettoyage, et vous garderez la motivation.

Procédez pièce par pièce

Il vaut mieux commencer par la cuisine. Quand vous aurez terminé cette pièce, vous aurez l’impression que le pire est fait dans la maison. Une fois le tri effectué, comme les fonds de placards (vieilles épices, aliments ouverts ou périmés, accessoires de cuisine cassés ou inutiles), vous pourrez effectuer le nettoyage de l’intérieur des placards.



Pensez à la poubelle et à la ventilation. Commencez toujours par le haut pour aller vers le bas. Vous pourrez également laver les appareils comme le four, la hotte, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le congélateur, le petit électroménager.



Il ne vous restera plus qu’à lessiver les murs, faire les fenêtres et le sol. N’hésitez pas à déplacer les meubles si besoin.



La salle de bains représente également un gros travail. Dans les placards, faîtes le tri dans les médicaments et ramenez à la pharmacie (cela dépend des villes et des pharmacies) ceux dont la date de péremption est dépassée. Ne jetez surtout pas les médicaments à la poubelle ou dans les sanitaires. Il faut également faire le tri dans les produits de beauté, les soins, le maquillage. Nous avons trop tendance à accumuler au lieu de trier au fur et à mesure. Là aussi, commencez par nettoyer les placards du haut vers le bas. N’hésitez pas à dévisser le brise-jet et le pommeau de douche afin de les détartrer en profondeur.

« Nous avons trop tendance à accumuler au lieu de trier au fur et à mesure.» Nicolas Weber, Maison Romande de la Propreté.

Dans la chambre, prenez bien le temps de dépoussiérer le matelas en passant l’aspirateur dessus et retournez-le si possible. Enlevez les rideaux, les dessus-de-lit, les couvertures et lavez-les en machine ou déposez-les dans un pressing. Comme dans les autres pièces, commencez du haut (dessus d’armoires) vers le bas (les plinthes, les sols).



Dans le salon et la salle à manger, commencez par nettoyer tous les éléments de décoration (bibelots, vases, cadres, tableaux). Cela vous fera de l’espace pour nettoyer les éléments sur lesquels ils sont déposés.



Continuez par tous les éléments en textile: coussins, rideaux, housses de canapé, plaids, tapis. Si possible, lavez-les en machine. Pour les plus grandes pièces comme les tapis, vous pouvez les donner à un spécialiste ou louer une machine pour les nettoyer en profondeur. N’hésitez pas à déplacer les meubles afin que toute la poussière accumulée soit éliminée.



Vous pourrez terminer par les vitres avant de remettre en place tous les éléments de décorations et les rideaux.

Vous vous sentez dépassé par la tâche?

Il ne vous reste plus qu’à prendre votre courage à deux mains et réaliser ce grand nettoyage de printemps! L’idéal serait de ne pas attendre une fois par an mais de le faire tout au long de l’année. Mais les traditions sont difficiles à changer.



N’oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à une entreprise de nettoyage, mais il faudra quand même préparer la maison. C’est-à-dire que le tri devra être fait par vos soins avant leur venue.

Votre chroniqueur Afficher plus Nicolas Weber, Maison Romande de la Propreté. FLORIAN CELLA

