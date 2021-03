Solutions – Comment remplacer Erasmus? L’Université propose aux étudiants un substitut aux séjours à l’étranger. Sophie Davaris

Une partie des étudiants qui participent à cette expérience inédite de coopération universitaire. LUCIEN FORTUNATI

Alors que le Covid et l’enseignement à distance n’en finissent plus de déprimer les étudiants, l’Université de Genève (UNIGE) propose un programme de «mobilité alternative». Impossible de s’envoler pour Barcelone ou Montréal? Qu’à cela ne tienne, Barcelone et Montréal viendront à eux… en quelque sorte.

Le Global Studies Institute (GSI) propose aux étudiants du Bachelor en relations internationales de goûter à l’échange avec leurs pairs sous une autre forme. Comment? En développant un projet commun, qui doit trouver un financement et une forme de réalisation concrète.