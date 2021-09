Débat entre Gilles Rufenacht et Davide De Filippo - Comment relancer l’économie? Syndicats et employeurs divisés

Le président de la Chambre de commerce et celui des syndicats réagissent au discours de Fabienne Fischer devant les chefs d’entreprise.

Comment relancer l’économie? Syndicats et employeurs divisés

Débat entre Gilles Rufenacht et Davide De Filippo

Davide De Filippo, le président de la faîtière syndicale, et Gilles Rufenacht, le président de la Chambre de commerce, n’ont pas la même vision de l’avenir de l’aéroport.

La semaine dernière, devant les patrons genevois, la conseillère d’État chargée de l’Économie Fabienne Fischer a dévoilé son programme d’action ou plutôt ses principes d’action. Est-ce suffisant dans le contexte de crise sanitaire et financière que nous traversons? Analyses croisées de Gilles Rufenacht, président de la Chambre de commerce, et de Davide De Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale.

Transition écologique, proximité, économie numérique, tels sont les thèmes d’action promus par Fabienne Fischer devant les patrons genevois. Vous êtes convaincus?

Gilles Rufenacht (G.R.): Nous avons entendu que Madame Fischer comptait dialoguer avec les entreprises, qu’elle le faisait depuis cent cinquante jours, qu’elle continuera jusqu’en 2023. C’est une bonne nouvelle. Toutefois, ce discours aurait pu être l’occasion de passer du dialogue à une clarification de ses ambitions pour l’économie genevoise de manière concrète et pragmatique. Les entrepreneurs attendent des actes.

Davide De Filippo (D.D.F.): La mise au centre du discours de Madame Fischer des défis portés par la transition écologique et numérique peut être saluée. L’automatisation réduit les emplois ici, en crée là. Et la question posée est celle de l’accompagnement des personnes concernées. Les syndicats s’accordent avec les patrons sur ce point: la reconversion ne se fera pas toute seule et nécessitera des efforts partagés. Mais c’est un peu notre seul accord. Nous, nous estimons que les gains de productivité doivent aussi se traduire par des baisses de temps de travail, qui permettront d’améliorer la qualité de vie des employés qui souffrent de la pression croissante qui s’exerce sur eux.