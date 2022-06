Cet été pourrait être plus chaud que la normale en Suisse. Quelques conseils pour faire de son chez-soi un îlot de fraîcheur.

Canicule et confort

Les plantes ont le double avantage de faire de l’ombre et de produire un peu d’humidité grâce au phénomène d’évapotranspiration.

La canicule qui a sévi il y a quelques jours et les records de chaleur pour un mois de juin qui ont été battus localement en Suisse semblent confirmer ce que certains spécialistes météo ont annoncé à la fin de mai déjà: l’été 2022 pourrait être plus chaud que la normale.

Et pas que cet été d’ailleurs. En effet, réchauffement climatique oblige, les canicules pourraient être plus fréquentes, mais aussi plus longues au cours des prochaines décennies.

Cette situation pose problème dans nos habitats. Car ni les logements ni les villes n’ont été conçus pour résister à ces périodes extrêmes de chaleur (lire plus bas).