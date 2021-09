Prospérité – Comment Plan-les-Ouates est devenue le paradis des montres Le grand public pourra découvrir l’industrie horlogère de la commune pendant deux jours. Caroline Zumbach

L'entreprise Rolex à Plan-les-Ouates LAURENT GUIRAUD/TDG

Les 22 et 23 octobre, Plan-les-Ouates mettra en avant son industrie horlogère. Visites, ateliers et conférences permettront aux Genevois de découvrir ce patrimoine unique. Mais comment cette commune rurale est-elle devenue en moins de vingt ans un des plus gros pôles horlogers de Suisse? Retour sur l’histoire de celle que l’on surnomme désormais «Plan-les-Watches».