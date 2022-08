Votre journal a récemment publié une interview d’une page du professeur Pierre-Yves Dietrich, à l’occasion de son départ de l’Hôpital, où il dirigeait le Service d’oncologie (voir «Tribune de Genève» du 30 juillet). Je me limiterai à quelques remarques concernant cette interview, sans m’exprimer, comme je l’aurais souhaité, sur les divers aspects de la lutte contre le cancer. Tout d’abord, je n’ai pas très bien compris pourquoi le professeur Dietrich poussait si tardivement son «coup de gueule», pour un «plan cancer d’urgence», alors qu’il était précisément, me semble-t-il, celui qui, par ses compétences, son statut et sa réputation, qui ne sont remis en cause par personne, aurait pu établir ce plan avant son départ.

Mais quelques-unes de ses confidences méritent aussi un commentaire. En premier lieu, et surtout, concernant sa vision idyllique des rapports entre l’oncologue et ses patients. «Il faut, dit-il, être hypersensible, à l’écoute du patient, etc., etc.» J’ai aussi droit à mon «coup de gueule», tant j’ai été écœuré par la manière dénuée de toute empathie, de tout dialogue, dont ma femme a été traitée par le Service d’oncologie.

À la suite d’une chute, ma femme Evelyn a été hospitalisée, et les divers examens qu’elle a subis ont permis de déceler qu’elle était atteinte d’une tumeur au cerveau qui avait pour origine un cancer du poumon. À ce stade, le cours des événements est un peu incertain. Il est en tout cas avéré que le médecin responsable n’a parlé à Evelyn qu’«entre deux portes» (sans la faire asseoir), ajoutant qu’on avait pu lui réserver dès le lendemain une séance dechimiothérapie. On est bien loin de l’ambiance d’empathie décrite par le professeur Dietrich (ce qui ne met pas en cause la manière dont lui-même traitait ses propres patients).

Mon fils et moi, qui étions présents, avons prié le médecin responsable de nous accorder quelques minutes d’entretien. C’est alors que nous avons appris que le cancer d’Evelyn était celui dit «des petites cellules», le plus fréquent, paraît-il, et qu’il était incurable. Evelyn, nous a-t-il confirmé, avait peu de temps à vivre. Et la chimiothérapie? Elle pouvait, nous a-t-il répondu, retarder l’issue fatale de quelques semaines ou quelques mois, un an au maximum. Alors pourquoi la prescrire? Encore faut-il ajouter, ce qui n’est pas anodin, que ma femme était sous dialyse, ce que le médecin savait ou aurait dû savoir, et que les deuxtraitements sont peu compatibles. J’aurais voulu aussi, dans ce contexte, relever le manque endémique de communication et d’information au sein de l’Hôpital.

Revenant à ma femme, je voudrais vous décrire un incident qui ne concerne pas l’Hôpital mais qui jette une lumière peu rassurante sur le degré d’expertise des personnes associées à la lutte contre le cancer. Peu avant sa mort, Evelyn a été soumise à une IRM du cerveau dans une clinique réputée de la ville. Le radiologue lui a annoncé la bonne nouvelle que l’examen n’avait détecté aucune métastase (à part la tumeur déjà connue qui n’avait pas grossi). Lesclichés ont été transmis à l’oncologue que nous avions consultée après le départ d’Evelyn de l’Hôpital. «Désolée de vous décevoir, nous a-t-elle dit, mais chacun des nombreux petits points noirs que vous voyez sur la photo est l’un des «missiles» que le cancer des «petites cellules» décoche dans le cerveau ou d’autres parties du corps des patients».

Nous avions rêvé d’un nouveau sursis, ma femme est décédée peu après. Ce fut une immense déception.

