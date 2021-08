Au pays du code QR obligatoire – Comment Paris s’accommode, plus ou moins mal, du pass sanitaire La règle du pass sanitaire obligatoire est brutale, mais son application l’est moins. Du moins la première semaine. Reportage dans les rues de Paris. Alain Rebetez

Voilà la scène qu’on est censé vivre, du moins dans les quartiers du centre, quand on s’installe dans un bistrot: le flash du code QR. Keystone

Vu de Suisse, la France semble entrée depuis lundi dernier dans une des phases autoritaires typiques de ce grand pays paradoxal, qui trouve le moyen d’être à la fois perpétuellement turbulent dans la rue et, en même temps, dépendant d’un pouvoir centralisé majestueusement incarné dans la personne de son président.

La France aime à être gouvernée et, depuis lundi, elle est servie. Le pass sanitaire est devenu obligatoire dans de nombreuses situations de la vie quotidienne: accès aux bars et aux restaurants, y compris en terrasse, déplacement dans les trains longue distance, entrée au cinéma, musées, salles de sport, hôpitaux… Sans code QR, ces lieux sont interdits, du moins en théorie. Mais qu’en est-il dans la réalité, et comment vit-on l’introduction de mesures aussi intrusives?