Avec 90% des manifestations annulées en 2020, Palexpo est à la peine. Et 2021 est encore incertaine. Que faire pour s’en sortir? Interview de son directeur, Claude Membrez.

Avec l’hôtellerie et l’aéroport, Palexpo fait partie d’un des écosystèmes les plus frappés par la crise. Quelle est votre situation?

L’année 2020 aura été difficile. Des plus grandes manifestations, seul le Salon du livre a été sauvé fin octobre, à une semaine près. Et encore, il ne s’est pas déroulé chez nous, mais dans des lieux culturels en ville. Sur l’année, nous avons perdu 90% des activités prévues. Pour 2021, les manifestations planifiées entre janvier et avril ont été annulées ou repoussées. J’y vois un signe de confiance, mais tout dépendra de l’arrivée du vaccin. Il est possible qu’on démarre une partie de nos activités entre avril et mai avec un retour à la normale en automne, j’espère.