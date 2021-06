Santé mentale – Comment oser sortir de sa cabane? La psychanalyste française Sophie Braun dissèque, dans un livre éclairant, les mécanismes du repli sur soi, un phénomène que pandémie et confinement ont amplifié. Pascale Zimmermann Corpataux

Il porte un nom qui sent bon l’enfance et la forêt: le syndrome de la cabane. Joli nom pour une prison. Cette angoisse lancinante qui entrave certains au point de les empêcher de sortir de chez eux est un fléau encore amplifié par le Covid-19 et les formes de confinement qu’il a imposées. Peur du monde extérieur, terreur du virus, crainte des autres. Les chercheurs d’or, reclus dans leurs cahutes pendant de longs mois, auraient éprouvé il y a un siècle et demi la même frousse que nous au moment de retourner au saloon parmi leurs semblables.

Sophie Braun, psychanalyste à Paris et à Montélimar, vient de publier «La tentation du repli» aux Éditions du Mauconduit. Deux cents pages limpides et éclairantes sur un phénomène qui représente à ses yeux «la vraie pandémie de notre XXIe siècle». Elle se réfère à sa pratique de thérapeute, citant de nombreux exemples de patients, et à deux figures de la médecine et de la psychanalyse, dont il est pertinent de valoriser la pensée en cette période sans précédent: le Suisse Carl-Gustav Jung, qui voyait la psychanalyse comme une forme de spiritualité ramenant l’individu au collectif; il existe pour lui l’inconscient personnel, comme Freud l’a dit, mais aussi un inconscient impersonnel qui, par sa structure, unit tous les êtres humains. Et le pédiatre britannique Donald Winnicott, qui a eu cette formule si bien adaptée au syndrome de la cabane: «Se cacher est un plaisir, ne pas être trouvé une catastrophe.»