Protection des biens culturels – Entre faux et spoliation, que faire des œuvres d’art sans papiers? Un colloque organisé les 4 et 5 février par l’Université de Genève et la Fondation Gandur pour l’art réunit en ligne trente experts sur la question des œuvres orphelines. Il pourrait déboucher sur des directives internationales. Pascale Zimmermann Corpataux

Les oeuvres d’art sans papiers sont légions dans les musées et dans les collections privées. Martin BUREAU/AFP

Ils sont des milliers à hanter les musées et les collections privées, objets d’art sans papiers dont la lignée n’est pas établie. Comment sont-ils arrivés là? Y a-t-il des cadavres dans le placard de leur propriétaire? Que doit-on en faire? En droit, on les appelle des «œuvres orphelines». Un colloque international leur est consacré, les 4 et 5 février, à l’instigation de la chaire UNESCO en droit de l’art de l’Université de Genève, UNIDROIT (Institut international pour l’unification du droit privé) et la Fondation Gandur pour l’art (FGA).

Ce congrès, précautions sanitaires oblige, se tiendra en ligne; gratuit, ouvert à tous sur inscription, il convoque trente experts: juristes, historiens de l’art, archéologues, conservateurs de musées, collectionneurs, galeristes, policiers spécialisés dans la répression des fraudes et responsables de la protection du patrimoine éclaireront la thématique sous tous les angles. «Il y a énormément d’œuvres orphelines de par le monde, dans les musées et les collections privées, plus on creuse, plus on en trouve», résume Marc-André Renold, professeur à l’Université de Genève, détenteur de la Chaire UNESCO en droit international de la protection des biens culturels et directeur du Centre du droit de l’art. Et partout on creuse, car la préservation des biens culturels est aujourd’hui une préoccupation centrale afin, notamment, de barrer la route au trafic illicite d’œuvres d’art et d’antiquités, qui sert à financer le terrorisme.