Changement de règles – Comment obtenir le pass si vous n’avez pas passé un PCR? Depuis juin, un test antigénique prouvant une infection ne suffit pas pour avoir droit au certificat Covid. Les cas seraient nombreux. Gabriel Sassoon

Présenter un certificat pour s’asseoir dans un restaurant: le Conseil fédéral temporise. KEYSTONE

«On a senti le vent du boulet.» Pour ce couple lausannois, qui préfère témoigner anonymement, la crainte d’être exclu de la vie sociale s’est atténuée mercredi alors que le Conseil fédéral renonçait, pour l’instant, à étendre l’usage du certificat Covid. «Mais le malaise demeure. L’absence de communication claire des autorités aux personnes dans notre cas est scandaleuse», juge-t-il.

Leur cas? C’est celui des personnes guéries et qui ne remplissent néanmoins pas les conditions d’accès au pass. Et pour cause. Tous deux ont été contaminés en avril dernier, mais seul un test rapide le confirme. Or depuis juin, il faut présenter un test PCR positif - réalisé dans les six derniers mois - pour être considérée comme une personne guérie ayant droit au sésame. À cette date, près de 60’500 personnes avaient été testées positives au moyen d’un test rapide antigénique, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).