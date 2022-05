50 ans de la marque à la virgule – Comment Nike a bâti son image à travers les figures du sport Pour le 50e anniversaire de la firme de l’Oregon, créée en mai 1972, retour sur cinq athlètes qui ont écrit l’histoire de la marque. Florian Müller

Steve Prefontaine et la quête de liberté

L’avènement éclair de Steve Prefontaine coïncide avec la création de Nike. Prodige du demi-fond, il rejoint l’Université de son Oregon natal où un certain Bill Bowerman, cofondateur de la marque à la virgule, le prend sous son aile. «Pre» devient la première icône de la course à pied, alors que le running en est encore à ses balbutiements - le premier marathon de New York a lieu en 1970.