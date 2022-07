Guide indispensable – Comment moucher les fâcheux À la plage ou dans les festivals, ne vous laissez plus coincer par les abrutis. L’historien Julien Colliat apprend à les désamorcer. Cécile Lecoultre

«Ridicule», de Patrice Leconte, montrait les bassesses de la cour de France et quelques fois, lors de saillies drolatiques, la hauteur de son éloquence. DR

A priori, ce court bouquin ne servirait qu’à amuser par la finesse des saillies drolatiques répertoriées. Mais «L’art de moucher les fâcheux» possède des vertus plus durables. Son auteur, l’historien Julien Colliat, a publié une imposante «Anthologie de la répartie» (Éd. Le Cherche midi), et à force de récolter les formules spirituelles, a observé les mécanismes récurrents qui les produisaient. Toute une technique qu’il explore en 37 stratagèmes secrets sur le bégueule arrogant, le butor foutriquet et tous ces inopportuns qui pullulent comme les insectes bourdonnent en été.