Santé féminine – Comment mieux vivre la ménopause La ménopause reste un tabou. Paradoxal puisqu’en Suisse plus de 40% de la population féminine a plus de 50 ans. Six questions pour éclairer cette période de la vie. Fabienne Rosset

Si on réévalue ce dont le corps a besoin en matière d’alimentation à la ménopause – et moyennant une activité physique régulière (natation, marche, vélo) –, certains symptômes désagréables pourraient diminuer, voire disparaître. GETTY IMAGES/MALTE MUELLER

«Si j’avais su à l’époque que les hormones allaient me débarrasser de mes foutues bouffées de chaleur, je les aurais prises directement», se souvient Françoise, 64 ans, à qui aucun spécialiste n’avait parlé de cette option lorsqu’elle souffrait à la quarantaine de symptômes liés à la ménopause handicapants, au travail et dans sa vie privée. «Pour moi, ne plus avoir de règles a révolutionné ma sexualité!» s’enthousiasme Vanina, 57 ans, qui a traversé cette phase «comme une lettre à la poste». Gisèle, elle, est en pleine périménopause à 46 ans et à la limite de la dépression tellement elle n’arrive plus à passer une nuit sans bouffées de chaleur, ni à boucler ses jeans au niveau de la taille: «J’ai pris trois kilos en quelques mois, sans rien changer à mon alimentation ni à mon activité physique pourtant soutenue et régulière. Ça me mine au quotidien et je me sens seule face à ce problème.»