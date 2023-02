Rénovation énergétique – Comment mettre son logement à l’abri du gaspillage Au moment où les prix de l’énergie explosent, de nombreuses astuces existent pour alléger ses dépenses. Conseil d’experts. Roland Rossier

Fabrice Rognon, responsable énergie pour la Suisse romande au sein de CSD Ingénieurs, préconise de «faire établir un diagnostic du bâtiment (CECB+, Certificat énergétique cantonal des bâtiments) qui permet de quantifier les effets des mesures et de les prioriser.» MARIUS GUIET

Des coûts de l’énergie qui ont pris l’ascenseur, en particulier dans le sillage de la guerre en Ukraine, des perturbations climatiques de plus en plus fréquentes: nous vivons un changement de paradigme. On peut ajouter le retour de l’inflation, en partie lié au renchérissement du gaz, du pétrole et de l’électricité. Les prix se sont affolés et les marchés des matières premières sont devenus la proie des spéculateurs.