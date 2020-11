Université de Genève – Comment lutter contre la triche dans les examens à distance Des professionnels de l’enseignement ont échangé leurs expériences sur la surveillance des examens en ligne. La solution miracle n’existe pas encore. Sophie Simon

En France comme en Suisse, les universitaires cherchent des solutions pour limiter la fraude et le plagiat lors des examens à domicile. Les logiciels de détection ne constituent pas encore une preuve irréfutable. keystone-sda.ch

Deux écoles de management, l’une à Genève, l’autre à Grenoble. Les deux ont expérimenté le saut dans le vide que représente la mise en place d’examens à distance en raison de la crise sanitaire. Elles ont choisi des méthodes différentes pour surveiller les étudiants et limiter la fraude et le plagiat. Avant de recommencer l’expérience, trois de leurs représentants ont présenté les leçons tirées lors d’un Colloque international de recherche et action sur l’intégrité académique vendredi.

Tricherie présumée «massive» à Grenoble

Marc Humbert, professeur à Grenoble, a renoncé à utiliser un système de surveillance des étudiants à distance («e-proctoring», par exemple par le biais de la webcam). «Il y avait eu une fronde des étudiants d’HEC Paris contre la télésurveillance, donc on a préféré ne pas rajouter de stress», explique-t-il.