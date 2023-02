Érotisme et publications – Comment l’université accueille les revues de fesses Le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités hérite d’une imposante collection de 50’000 imprimés licencieux. Une manne pour les études à venir et un défi pour son catalogage. Rocco Zacheo

Une publication présentée dans le cadre de l’exposition «Des livres indisciplinés», au campus Battelle. LUCIEN FORTUNATI

En se faufilant au cœur du campus universitaire Battelle à Carouge, dans un de ces bâtiments quelque peu vétustes qui le composent, le visiteur pourrait tomber ces jours-ci sur une exposition décoiffante, qui fermera ses portes le 9 février. Étalés sur la longueur impressionnante d’une salle, des ouvrages et des imprimés de toute sorte documentent en texte et en images, sur un ton ici docte, là teinté d’humour et plus loin de façon explicite, le vaste monde des pratiques sexuelles. Entre anciens traités aux pages jaunies et magazines spécialisés, entre un recueil de recettes tournées vers la question de la bagatelle et un catalogue de lingerie, une riche cosmogonie de l’éros prend progressivement forme et donne le tournis.