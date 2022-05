L’inflation renchérit les loyers et le coût des intérêts des prêts hypothécaires.

L’inflation renchérit les loyers et le coût des intérêts des prêts hypothécaires.

En Suisse, l’indice national des prix à la consommation (IPC; lire plus bas) a augmenté de 0,4% en avril par rapport à mars, sous l’effet en particulier de la hausse des prix du mazout, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS). Sur une année, soit entre avril 2021 et avril 2022, l’évolution est plus importante, le renchérissement atteignant 2,5% (voir aussi le graphique ci-dessous).

Mais ce niveau reste bien en deçà de ce que subissent certains pays, comme la Turquie, où l’inflation a atteint le mois dernier près de 70%!

Du coup, tout (ou presque) coûte plus cher. Le logement n’échappe pas au phénomène. Pourquoi? Explications.