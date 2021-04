Aide à domicile – Comment l’IMAD malmène ses véhicules L’institution genevoise constate une flambée des dégâts sur son parc motorisé et s’apprête à serrer la vis. Marc Moulin

Jusqu’à 2 km, les interventions de l’IMAD se font à vélo, mais au-delà, c’est en voiture. Gare à la casse… Enrico Gastaldello

On ne peut pas dire qu’ils ne cassent rien, à l’IMAD. L’Institution genevoise de maintien à domicile a fait face ces dernières années à une hausse alarmante des sinistres sur sa flotte de véhicules. La «Tribune de Genève» a mis la main sur un rapport interne daté de septembre dernier. «Le vandalisme, la négligence et le manque de responsabilisation des conducteurs fautifs sont anormaux», conclut-il. Interpellée, la direction ne constate pas encore d’amélioration, mais elle prépare des mesures.

Si l’institution privilégie la marche et le vélo pour les missions à courte distance, elle n’en emploie pas moins un parc motorisé en plein essor: de 88 véhicules en 2020 (en plus de 60 voitures en autopartage), elle doit passer cette année à 188 engins, dont 152 petites voitures citadines (en plus de 40 abonnements d’autopartage). Or les sinistres explosent, l’augmentation étant jugée «alarmante» dans le rapport interne: de 138 en 2018, on est passé à 203 en 2019 et à une projection, à la date du rapport, de 288 l’an dernier si la série noire devait se poursuivre au rythme connu.