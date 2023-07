Conditions de travail – Comment l’Hôpital entend soigner ses employés En 2022, un sondage révélait qu’un collaborateur sur deux estimait que son travail affectait sa santé. Les HUG lancent un plan sur six ans pour améliorer la qualité de vie au travail. Aurélie Toninato

Aux Urgences, la situation s’améliore, selon le directeur général, «grâce à la fin des travaux qui ont mis les équipes à rude épreuve et au nouveau chef de service qui a renouvelé la dynamique». KEYSTONE/Laurent Gillieron

L’an passé, une enquête de satisfaction était menée de juin à septembre auprès du personnel des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Si le taux de satisfaction moyen s’élevait à 71%, plus d’un répondant sur deux (56%) estimait que son travail avait tendance à affecter sa santé et 44% que leur travail les épuisait. Ces constats ont contribué à l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour les années 2023 à 2028, qui vise notamment à améliorer la qualité de vie au travail.

Les mesures n’ont pas encore été déployées mais la situation s’est déjà améliorée grâce à des actions ciblées, assure Patrick Nicollier, directeur des ressources humaines (RH) des HUG. «Le taux d’absence global est passé de 11,4% en 2022 à 10,2, et diminue dans tous les départements.» Au Service de stérilisation, dont le taux de satisfaction s’élevait à 57%, le taux d’absence vertigineux de 19% est passé à 13% «après l’intervention du service de santé au travail et un renforcement de l’équipe notamment».

«Erreur de management»

Aux blocs opératoires aussi la situation était inquiétante. Le directeur général des HUG, Bertrand Levrat, reconnaît une «erreur collective de management». «On a fermé les blocs en 2020 à cause du Covid et une fois le pic passé, on a dit aux équipes qui avaient été au front de rattraper le retard. On ne leur a pas laissé le temps de récupérer.» Le taux d’absence a aujourd’hui été divisé par deux, rapporte Patrick Nicollier.

Enfin, aux Urgences, la situation s’améliore également, selon le directeur général, «grâce à la fin des travaux qui ont mis les équipes à rude épreuve et au nouveau chef de service qui a renouvelé la dynamique».

Bertrand Levrat souligne que l’enquête a eu lieu après trois ans de pandémie. «Aujourd’hui, nous sommes un hôpital en convalescence. Il y a moins d’incertitudes, on recommence à faire des projets.» La fin de la pandémie n’a toutefois pas résolu tous les problèmes… «Évidemment. C’est pour cela que notre nouvelle stratégie RH vise à améliorer nos conditions-cadres pour mieux prendre en considération les individus, tout en maintenant l’efficience de l’Hôpital.»

Flexibilité

Cette stratégie, «fruit d’une coconstruction incluant notamment les partenaires sociaux», se compose de 42 initiatives à déployer dans les six prochaines années et réparties sur trois axes: l’agilité et l’efficience de l’institution – pour préparer la relève notamment –, l’évolution du service RH et la qualité de vie au travail.

Pour ce dernier axe, le plan RH vise notamment à mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux du personnel, à favoriser le retour à l’emploi avec des mesures d’accompagnement comme des aménagements de poste, à renforcer, aussi, la «flexibilisation» des modes de travail pour une meilleure conciliation avec la vie privée. «Près de 50% de nos collaborateurs sont déjà à temps partiel, rappelle Bertrand Levrat. C’est plus compliqué à offrir dans les professions où un certain volume de pratique est nécessaire pour assurer la qualité.»

Alors que les horaires ne sont pas systématiquement délivrés trois mois en avance, et que des employés sont rappelés pendant leurs congés, la stratégie RH prévoit d’optimiser la planification, ajoute Patrick Nicollier. «Au printemps 2024, un nouvel outil informatique permettra de mieux respecter les souhaits des collaborateurs, d’assurer une équité de traitement et de libérer du temps aux cadres intermédiaires, qu’ils pourront réinvestir sur le terrain.»

Enfin, le plan mettra l’Hôpital en conformité avec la loi sur le travail sur plusieurs points. Ainsi, dès septembre, le temps d’habillage sera comptabilisé comme du temps de travail.

Tous ces objectifs devront toutefois être réalisés sans augmentation des effectifs: il n’est pas prévu d’accroître le nombre de postes.

Reconnaissance et formation des cadres

Des mesures visent également à répondre aux 50% des sondés estimant qu’un manque de reconnaissance était la cause de leur stress au travail. Une «large consultation» sera menée pour déterminer leurs attentes en la matière. «C’est une notion large. On peut féliciter un collaborateur pour son travail mais si en parallèle on le rappelle sur ses congés, cela peut être perçu comme un manque de reconnaissance», relève Bertrand Levrat.

Le sondage révélait encore un manque de perspectives d’évolution. Le plan prévoit la réorganisation du centre de développement des compétences, ainsi que des formations certifiantes pour constituer notamment un vivier de futurs cadres, entre autres mesures.

Enfin, 54% du personnel se disait satisfait de la qualité de la supervision. Parmi les actions envisagées: une formation managériale obligatoire pour tout encadrant, et les cadres pourront être évalués avec un processus qui prend en compte les retours des subordonnés.

Le directeur RH annonce encore la mise en place de «prises de pouls» plus régulières et ciblées, l’avant-dernière enquête de satisfaction datant de 2014.



«Prometteur sur le papier» Sandra Froidevaux, secrétaire syndicale au SIT, réagit à la nouvelle stratégie RH des HUG. Que pensez-vous de cette stratégie?

Nous saluons évidemment l’élaboration d’un tel plan, c’est positif, et il comprend des éléments qui correspondent à nos revendications. Sur le papier, c’est donc prometteur. Nous attendons maintenant de voir ce qui sera concrétisé. Le temps d’habillage – enfiler des vêtements professionnels pour des raisons de sécurité ou d’hygiène – sera reconnu comme du temps de travail, comme l’exige la loi sur le travail. C’était l’une de vos revendications. Une victoire?

En demi-teinte. Car les HUG proposent d’accorder dix minutes par jour (soit deux fois cinq minutes). Or, selon un sondage réalisé par le SIT auprès du personnel, la moyenne du temps nécessaire est de dix-neuf minutes (aller chercher ses vêtements au distributeur, faire parfois la queue, se rendre au vestiaire, se changer, rejoindre son service). L’Imad a justement accordé à son personnel vingt minutes par jour. Nous sommes aussi très préoccupés par le fait que les HUG prévoient de se mettre en conformité avec la loi sur le travail, dont la reconnaissance du temps d’habillage, à coûts constants. Pour permettre au personnel d’arriver dans son service plus tard et de le quitter plus tôt, afin de se changer, il faut du personnel en plus sinon cela reporte la charge sur les équipes… Quelles sont vos priorités pour une stratégie RH?

Des postes en suffisance, car de nombreux services sont en souffrance et c’est la condition pour mettre en œuvre cette stratégie RH. Nous demandons aussi des aménagements horaires pour les travailleurs de plus de 57 ans, une augmentation des compensations pour le travail de nuit et une amélioration de l’accompagnement RH pour les personnes devant être réaffectées à un autre poste pour raisons de santé. Une amélioration des conditions de travail des soignants passant par une réduction du temps de travail sans perte de salaire est aussi souhaitée, cela permettrait une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle, et d’alléger un travail reconnu comme pénible.

