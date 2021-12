Restrictions sanitaires – Comment les stations de ski sont passées entre les gouttes Dans le viseur l’an dernier, les remontées mécaniques sont bien seules à éviter le certificat Covid mais se gardent de bomber le torse. Julien Wicky

A l’exception de Samnaun (GR), connectée à un domaine autrichien où le pass est obligatoire pour skier, les remontées s’en sortent avec des mesures légères . (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) keystone-sda.ch

«Le dernier verrou vient de sauter, c’est parfait pour nous. Mais je ne peux pas le dire comme ça.» Alors que le Conseil fédéral venait de détailler ses nouvelles mesures vendredi, un acteur d’une station de ski valaisanne gardera finalement ses pensées pour lui. Le deuxième test Covid quatre jours après l’arrivée en Suisse venait d’être supprimé pour les touristes vaccinés et guéris, laissant les remontées mécaniques accueillir les skieurs sans barrières, ou presque. Et alors que le certificat 2G devient la norme pour l’immense majorité des loisirs et activités, le ski échappe complètement au pass. Si cela ravit les stations, alors que l’hiver a vraiment débuté ce week-end, le mot d’ordre est d’éviter de fanfaronner.