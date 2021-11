«Liberté». C’est en son nom que les opposants à la modification de la loi Covid font campagne pour convaincre la population de voter non le 28 novembre. Dans les rues des villes de Suisse, devant le Palais fédéral à Berne mais surtout sur les réseaux sociaux, ils crient haut et fort leur révolte. Selon eux, les mesures prises par le Conseil fédéral pour surmonter l’épidémie de Covid seraient discriminantes, il faut par conséquent rejeter la modification de la loi fédérale dans les urnes.

On ne sait pas si les partisans à la loi Covid et à sa modification préparaient leur riposte, mais ils prennent à présent d’assaut les réseaux sociaux. Leurs armes? Un hashtag #Liebertee (littéralement «préfère le thé»), une devise, «Mieux vaut boire du thé que de crier Liberté», et, en rafale, le comique de répétition typique des plateformes. Et leur but? Se moquer des fulminations de plus en plus malveillantes des opposants. Ceci en les détournant puis en noyant Twitter, Instagram et Facebook de photos de tasses de thé et autres mèmes internet, ces éléments graphiques déclinés en masse sur le web.