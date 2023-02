Espoir thérapeutique vaudois – Comment les organoïdes peuvent aider face à la mucoviscidose Le CHUV et l’EPFL ont eu recours à des «organes simplifiés microscopiques» pour aider une patiente à qui les traitements semblaient inaccessibles. Romaric Haddou

La mucoviscidose est une maladie génétique liée au dysfonctionnement d’une protéine. Celle-ci entraîne la formation d’un mucus épais qui peut obstruer les bronches, compliquer l’absorption et la digestion des nutriments ou limiter le gain de poids. KEYSTONE

C’est un motif d’espoir pour certains patients souffrant de mucoviscidose: en utilisant des organoïdes, sortes d’organes simplifiés fabriqués in vitro, une équipe du CHUV et de l’EPFL a montré qu’une jeune patiente a priori non candidate pour les médicaments existants pouvait tout de même y répondre.