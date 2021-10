Initiative sur les soins infirmiers – Comment les opposants veulent éviter le rôle des méchants Le texte autour des infirmières et infirmiers draine une forte sympathie auprès de la population. Les opposants partent en campagne avec sang-froid. Lise Bailat

De g. à dr.: le conseiller national Albert Rösti (UDC/BE), la conseillère nationale Regine Sauter (PLR/ZH), le conseiller national et vice-président du PLR Philippe Nantermod (PLR/VS), ainsi que la conseillère aux États Brigitte Häberli-Koller (Le Centre/TG) ont lancé vendredi à Berne la campagne des opposants à l’initiative sur les soins. KEYSTONE/Anthony Anex

On les aime. Parfois, on les admire. On les trouve par définition gentils. Les infirmières et infirmiers sont au cœur de l’initiative populaire soumise au vote le 28 novembre.

Sans surprise, le texte part avec un très fort capital sympathie: 82% des personnes qui ont pris part au premier sondage Tamedia (ndlr: éditeur de ce contenu) diraient oui. Le sondage SSR donne une approbation à 78%.