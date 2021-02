Épidémie de Covid-19 – Comment les HUG ont musclé leur réponse au virus Il y a tout juste un an, les Hôpitaux universitaires de Genève recevaient leur premier patient atteint du coronavirus. Retour sur une épopée médicale. Marc Moulin

Au swrvice des soins intensifs, des infirmiers prennent soin d’un patient atteint du Covid-19. LUCIEN FORTUNATI

C’était il y a un an, le 27 février 2020. Après des semaines de nouvelles morbides venues de la Chine lointaine puis d’une Lombardie proche et dévastée, au surlendemain de la confirmation d’un premier cas helvétique de Covid-19 découvert au Tessin, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) accueillaient leur premier patient testé positif au coronavirus.

Moins de six semaines plus tard, l’institution atteignait le pic de ce qu’on a appelé par la suite la première vague, avec 478 patients en ses murs le 8 avril. Personne ne s’était attendu à une déferlante si violente. Et encore moins à ce qu’elle soit suivie à l’automne d’une deuxième vague encore plus féroce, massive et longue (601 hospitalisations simultanées au pic du 10 novembre). En une année, 4078 victimes du Covid ont été hospitalisées aux HUG, qui ont eu à déplorer 476 décès (11%).