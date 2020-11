Marche des affaires – Comment les entreprises évaluent la situation économique Plus de la moitié des entreprises sondées anticipent une évolution négative au-delà de six mois, mais l’emploi tient bon. Marc Bretton

Le moral des entreprises a commencé à flancher avant même que la deuxième vague de l’épidémie ne sévisse. Entre août et octobre, la Chambre de commerce (CCIG) a demandé l’avis de ses membres, dont 360 ont répondu. À ce moment-là, si 56% d’entre eux jugeaient la situation économique satisfaisante, bonne ou excellente, 45% l’estimaient déjà mauvaise ou médiocre. Mais en leur demandant d’imaginer l’évolution perceptible à six mois, la majorité basculait avec 53% d’avis négatifs et 47% positifs. «Sans surprise, ce n’est pas bon, mais ce n’est pas la fin du monde non plus», remarque Alexandra Rys, responsable de la communication de la CCIG.